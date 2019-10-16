МИД России опроверг сообщения о звонке Лаврова Мекею

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Информация о звонке главы МИД России Сергея Лаврова белорусскому коллеге Владимиру Макею, а также о том, что посольство РФ в Минске не помогает россиянам, является дезинформацией. Об этом заявили в российском дипведомстве.

"В ряде Telegram-каналов публикуется классическая дезинформация. Это уже не фейки, не некачественная журналистика, речь идет о публикациях, цель которых до конца не ясна", - пояснили в МИД РФ.

"Лавров Макею не звонил. Посольство РФ в Минске активно занимается поддержкой российских граждан и вносит важный вклад в развитие двусторонних отношений", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что, по всей видимости, задачей таких сообщений "является оказание негативного влияния на двусторонние отношения". "На фоне борьбы с фейкньюс и борьбы с распространением заведомо ложных сведений полагаем, что такие сообщения заслуживают самого серьезного внимания", - подчеркнули в министерстве.