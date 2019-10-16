Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко надеется на сохранение отношений России и Швейцарии после выборов в их парламент

Российско-швейцарские отношения развиваются поступательно и динамично, отметила спикер Совета Федерации

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Совета кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии Жан-Рене Фурнье выразила надежду, что Швейцария сохранит внешнеполитический курс в отношении РФ после выборов в парламент Конфедерации 20 октября 2019 года.

"Российско-швейцарские отношения развиваются поступательно, динамично, традиционно в духе учета интересов друга, на взаимоуважительной основе. Мы ценим взвешенную политику Швейцарии в отношении России. Надеемся, что после выборов в парламент, которые состоятся в Конфедерации 20 октября, внешнеполитический курс в отношении России не претерпит серьезных изменений", - сказала Матвиенко, обращаясь к Фурнье.

В свою очередь спикер Совета кантонов отметил, что Швейцария предоставляет в распоряжение России свои компетенции и своих дипломатов, чтобы помочь РФ "справиться с некоторыми сложностями, которые возникают в международных отношениях". "Это для нас большая честь", - подчеркнул Фурнье.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияШвейцария
Реклама на ТАСС
Песков: Россия рассчитывает на соответствие масштаба операции Турции целям антитеррора
Пресс-секретарь президента России отметил, что сложно судить о том, как долго продлится военная операция
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС