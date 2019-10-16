Матвиенко надеется на сохранение отношений России и Швейцарии после выборов в их парламент

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Совета кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии Жан-Рене Фурнье выразила надежду, что Швейцария сохранит внешнеполитический курс в отношении РФ после выборов в парламент Конфедерации 20 октября 2019 года.

"Российско-швейцарские отношения развиваются поступательно, динамично, традиционно в духе учета интересов друга, на взаимоуважительной основе. Мы ценим взвешенную политику Швейцарии в отношении России. Надеемся, что после выборов в парламент, которые состоятся в Конфедерации 20 октября, внешнеполитический курс в отношении России не претерпит серьезных изменений", - сказала Матвиенко, обращаясь к Фурнье.

В свою очередь спикер Совета кантонов отметил, что Швейцария предоставляет в распоряжение России свои компетенции и своих дипломатов, чтобы помочь РФ "справиться с некоторыми сложностями, которые возникают в международных отношениях". "Это для нас большая честь", - подчеркнул Фурнье.