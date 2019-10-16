В Оренбургской области учреждены три новых министерства

ОРЕНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел реформу системы исполнительных органов государственной власти региона, предполагающую учреждение трех новых министерств и исключение двух действующих. Предложение главы региона в среду одобрили депутаты законодательного собрания.

Принятым законом предполагается исключить из действующей системы Министерство лесного и охотничьего хозяйства и департамент информационных технологий, а Министерство внутреннего государственного финансового контроля перевести в разряд комитетов. Одновременно вводятся Министерство промышленности и энергетики, Министерство цифровой экономики и Министерство региональной и информационной политики. Также в систему возвращается упраздненное ранее представительство Оренбургской области при правительстве РФ.

"Главное не кубики и квадратики, которые составляют эту систему, а люди, которые работают в органах госвласти, и цели, которые они преследуют. Это работа на благо народа. Когда у всех есть взаимопонимание, есть соответствующие компетенции, будет результат", - сказал Паслер, обращаясь к депутатам.

Еще одно решение главы региона касается перераспределения некоторых полномочий между министерствами. Так, за внешние связи и туризм будет отвечать Министерство экономического развития, торговля перейдет в ведение Минсельхоза, а транспорт передадут Минстрою региона.

В результате реформы в Оренбургской области число органов исполнительной власти вырастет с 26 до 28. В состав нового правительства войдут пять вице-губернаторов, а также два заместителя председателя правительства без статуса вице-губернатора.

Первый вице-губернатор

Еще одним кадровым решением Паслера, потребовавшим согласования регионального парламента, стало назначение первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области. Им вновь стал Сергей Балыкин, который занимает этот пост с 6 мая 2013 года.

"Вы его [Балыкина] хорошо знаете, у него большой и успешный путь в Оренбургской области. Он должен быть помощником мне, области, всем предприятиям и вам для взаимодействия", - сказал губернатор, представляя Балыкина в качестве своего первого заместителя.

Первый вице-губернатор участвует в заседаниях правительства региона, в выработке и реализации политики правительства с правом решающего голоса. Должность предполагает координацию деятельности министерств, занимающихся вопросами сельского хозяйства, строительства, гражданской обороны. Ранее в сферу его интересов также входило упраздненное министерство лесного и охотничьего хозяйства.

Балыкин родился 11 сентября 1961 года в поселке Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области. В 1983 году с отличием окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт. Работал агрономом, позже возглавил совхоз. С 2000 по 2013 год был главой Новосергиевского района.

Паслер объявил о том, что проведет реформу правительства области сразу после губернаторских выборов 8 сентября, на которых он победил, получив 65,94% голосов избирателей.