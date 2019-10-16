Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин указал на необходимость сотрудничества спецслужб в борьбе с пропагандой радикализма

Президент также считает, что необходимо наращивать сотрудничество в пресечении пропаганды радикализма и насилия, в том числе в интернете

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам проходящего в Сочи XVIII Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

"Сегодня важно объединять усилия спецслужб в борьбе с общими вызовами и угрозами. Среди ключевых задач - создание эффективной системы противодействия терроризму, экстремизму и трансграничной преступности, выявление и ликвидация каналов финансирования незаконных вооруженных формирований и поставок им оружия. И конечно, необходимо наращивать сотрудничество в пресечении пропаганды радикализма и насилия, в том числе в сети интернет", - говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что форум спецслужб укрепил свой авторитет как востребованная площадка для обсуждения актуальных проблем национальной, региональной и глобальной безопасности, а также внес большой вклад в развитие партнерских отношений между компетентными органами многих стран.

XVIII Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - иностранных партнеров ФСБ России проходит в Сочи 16-17 октября под председательством директора ФСБ России Александра Бортникова. В этом году в нем принимают участие 123 делегации из 79 государств, а также представители четырех международных организаций.

В новость была внесена правка (12:20 мск) – исправлена информация в последнем абзаце о количестве участников совещания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБортников, Александр ВасильевичРоссия
Реклама на ТАСС
Песков: Россия рассчитывает на соответствие масштаба операции Турции целям антитеррора
Пресс-секретарь президента России отметил, что сложно судить о том, как долго продлится военная операция
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС