Путин указал на необходимость сотрудничества спецслужб в борьбе с пропагандой радикализма

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам проходящего в Сочи XVIII Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

"Сегодня важно объединять усилия спецслужб в борьбе с общими вызовами и угрозами. Среди ключевых задач - создание эффективной системы противодействия терроризму, экстремизму и трансграничной преступности, выявление и ликвидация каналов финансирования незаконных вооруженных формирований и поставок им оружия. И конечно, необходимо наращивать сотрудничество в пресечении пропаганды радикализма и насилия, в том числе в сети интернет", - говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что форум спецслужб укрепил свой авторитет как востребованная площадка для обсуждения актуальных проблем национальной, региональной и глобальной безопасности, а также внес большой вклад в развитие партнерских отношений между компетентными органами многих стран.

XVIII Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - иностранных партнеров ФСБ России проходит в Сочи 16-17 октября под председательством директора ФСБ России Александра Бортникова. В этом году в нем принимают участие 123 делегации из 79 государств, а также представители четырех международных организаций.

В новость была внесена правка (12:20 мск) – исправлена информация в последнем абзаце о количестве участников совещания.