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Кризис в Сирии
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Лавров сообщил, что основной темой визита Эрдогана в Россию станет Сирия

Глава МИД РФ уточнил, что параллельно будет обсуждаться продвижение политического процесса в виде первого заседания конституционного комитета

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Политическое урегулирование в Сирии, в том числе в контексте заседания конституционного комитета, будет обсуждаться во время визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Конечно, это прежде всего ситуация в Сирии, задачи обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии при бескомпромиссной борьбе с остатками террористических бандформирований. Конечно же, параллельно [будет обсуждаться] продвижение политического процесса в виде... первого заседания конституционного комитета", - сказал он.

15 октября президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с Эрдоганом операцию в Сирии, отметив, в частности, "необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства". В ходе разговора Путин пригласил Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию. Президент Турции приглашение принял. Как позднее уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, этот визит может состояться в октябре.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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