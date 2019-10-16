Лавров сообщил, что основной темой визита Эрдогана в Россию станет Сирия

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Политическое урегулирование в Сирии, в том числе в контексте заседания конституционного комитета, будет обсуждаться во время визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Конечно, это прежде всего ситуация в Сирии, задачи обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии при бескомпромиссной борьбе с остатками террористических бандформирований. Конечно же, параллельно [будет обсуждаться] продвижение политического процесса в виде... первого заседания конституционного комитета", - сказал он.

15 октября президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с Эрдоганом операцию в Сирии, отметив, в частности, "необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства". В ходе разговора Путин пригласил Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию. Президент Турции приглашение принял. Как позднее уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, этот визит может состояться в октябре.