Песков: подготовка встречи президентов России, Сирии и Турции не ведется

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Подготовка встречи президентов России Владимира Путина, Сирии Башара Асада и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не ведется. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Такой подготовки не ведется", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи трех лидеров в рамках готовящихся переговоров Путина и Эрдогана в октябре. В среду телеканал Al Mayadeen сообщил, что турецко-сирийская встреча по вопросам безопасности может пройти под патронажем России в Сочи. Иных подробностей канал не приводит.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября вечером SANA сообщило, что Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.

15 октября Путин и Эрдоган обсудили по телефону операцию в Сирии, в частности, отметив "необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства".

В ходе телефонного разговора Путин пригласил Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию. Президент Турции приглашение принял. Как позднее уточнил Песков, этот визит может состояться в октябре.