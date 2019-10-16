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Песков: Россия рассчитывает на соответствие масштаба операции Турции целям антитеррора

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что масштаб операции Турции в Сирии будет пропорционален задачам обеспечения безопасности, которые решает Анкара. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы с уважением относимся к праву Турции предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности, но рассчитываем, что операция [Турции в Сирии] будет пропорциональна целесообразности обеспечения безопасности и задачам обеспечения безопасности", - подчеркнул он.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция Турции на севере Сирии
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