Песков: Россия рассчитывает на соответствие масштаба операции Турции целям антитеррора

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что масштаб операции Турции в Сирии будет пропорционален задачам обеспечения безопасности, которые решает Анкара. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы с уважением относимся к праву Турции предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности, но рассчитываем, что операция [Турции в Сирии] будет пропорциональна целесообразности обеспечения безопасности и задачам обеспечения безопасности", - подчеркнул он.