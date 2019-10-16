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Кризис на Украине
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Песков затруднился дать оценку требованиям украинской стороны о "роспуске" ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента также напомнил, что минские договоренности были согласованы с участием представителей этих республик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кремлю пока не понятно, являются ли требования Киева о "роспуске" ЛНР и ДНР отказом Украины от обязательств в рамках минских договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление украинской стороны о том, что одним из условий выполнения минских договоренностей должен стать "роспуск квазигосударственных образований ЛНР и ДНР".

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"Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные - и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей - пока непонятно", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что минские договоренности были согласованы с участием представителей ЛНР и ДНР. "Этот комплекс мер был парафирован представителями республик, и финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями этих республик. Это то, что случилось в Минске", - подчеркнул он.

Теги
РоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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