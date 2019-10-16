Песков: России есть что предложить странам Африки в плане взаимовыгодного сотрудничества

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. России есть что предложить африканским государствам в плане взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, означает ли предстоящий в Сочи саммит Россия - Африка попытку Москвы стать конкурентом Китаю и странам Запада на африканском континенте.

"Здесь речь идет не о конкуренции, а о взаимовыгодном сотрудничестве. Россия всегда присутствовала в Африке, это очень важный континент. России есть что предложить в плане взаимовыгодного сотрудничества с африканским государствам. Со многими из них у России традиционные, исторически очень тесные взаимоотношения", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, сколько лидеров африканских государств подтвердили свое участие в саммите, добавив, что какие-то страны будут представлены на высшем уровне, какие-то - на уровне глав правительств или министерств иностранных дел.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.