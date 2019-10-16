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Посольство РФ в Сеуле предостерегло сограждан от посещения неофициального сайта дипмиссии

Официальным сайтом посольства является korea-seoul.mid.ru, отметили в диппредставительстве

ТАСС, 16 октября. Посольство России в Сеуле предупредило сограждан о существовании неофициального сайта диппредставительства. Соответствующее сообщение было размещено в среду на странице посольства в Twitter.

Посольство не имеет отношения к этому сайту, указывается в сообщении. "Информация, размещенная на данном сайте, не соответствует действительности. Официальным сайтом посольства является korea-seoul.mid.ru", - добавили в диппердставительстве.

Дежурный сотрудник консульского отдела посольства в телефонном разговоре с ТАСС проинформировал, что "единственный официальный сайт российского диппредставительства в Южной Корее находится по адресу korea-seoul.mid.ru".

Теги
РоссияРеспублика Корея
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