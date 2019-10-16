Представители ЦИК России будут наблюдать за парламентскими выборами в Белоруссии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Представители Центризбиркома России приглашены в качестве наблюдателей на парламентские выборы в Белоруссии, которые пройдут в середине ноября. Об этом сообщила журналистам в среду глава ЦИК Элла Памфилова.

"Нас приглашали [в качестве наблюдателей], наша делегация поедет", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос о планах представителей ЦИК участвовать в наблюдении за выборами в белорусский парламент.

Вместе с тем она отметила, что не сможет принять участие в этой поездке, так как с 1 ноября уходит в отпуск на три недели.

Голосование в Белоруссии назначено на 17 ноября. Для выборов в Палату представителей в стране образовано более 5,8 тыс. участков для голосования, выборы - по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. Документы на регистрацию кандидатами в депутаты подали 703 человека.