Межпарламентский союз создаст рабочую группу против политических санкций

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Межпарламентский союз по предложению России принял решение о создании рабочей группы, которая будет добиваться того, чтобы против парламентариев не вводились санкции. Об этом сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Только что по предложению России исполнительный комитет Межпарламентского союза принял решение создать рабочую группу против политических санкций [в отношении парламентариев]", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, за данное решение проголосовали девять стран, две (Канада и Норвегия) - против.

"Предложили добиваться решения задачи-максимум: никаких санкций против парламентариев ни по какому поводу. Или, если не будет получаться, согласованных решений об отмене санкций на двусторонней и взаимной основе", - подчеркнул сенатор.

Ранее Косачев сообщил, что члены Совета Федерации намерены продвигать идею о недопустимости санкций в качестве одной из ключевых в рамках Межпарламентского союза, чтобы в дальнейшем соответствующая резолюция была принята на площадке ООН.