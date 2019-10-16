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Межпарламентский союз создаст рабочую группу против политических санкций

Группа будет добиваться того, чтобы против парламентариев не вводились санкции, рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Межпарламентский союз по предложению России принял решение о создании рабочей группы, которая будет добиваться того, чтобы против парламентариев не вводились санкции. Об этом сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Только что по предложению России исполнительный комитет Межпарламентского союза принял решение создать рабочую группу против политических санкций [в отношении парламентариев]", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, за данное решение проголосовали девять стран, две (Канада и Норвегия) - против.

"Предложили добиваться решения задачи-максимум: никаких санкций против парламентариев ни по какому поводу. Или, если не будет получаться, согласованных решений об отмене санкций на двусторонней и взаимной основе", - подчеркнул сенатор.

Ранее Косачев сообщил, что члены Совета Федерации намерены продвигать идею о недопустимости санкций в качестве одной из ключевых в рамках Межпарламентского союза, чтобы в дальнейшем соответствующая резолюция была принята на площадке ООН.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссия
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