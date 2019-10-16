Климов считает, что Европа с большим испугом наблюдает за действиями властей Косова

БЕЛГРАД, 16 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Европейские политики озабочены перспективой создания "Великой Албании" и с большим испугом наблюдают за действиями непризнанного Косова. Об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, комментируя новое обострение в сербском крае.

"Международное мнение в отношении политики Косова заметно меняется, сегодня большинство стран Западной Европы больше опасаются создания так называемого великоалбанского государства, чем чего-то другого. Они, может, публично об этом не говорят, но здесь это обсуждалось, они сегодня с большим испугом смотрят на то, что вытворяют власти Косова. И они сегодня уже не столь настойчиво пытаются давить на сербские власти, - а мы считаем, что Косово - это сербская территория, - с тем, чтобы они признали так называемую независимость этого государственного образования. Это тоже новый элемент, который стал заметен только в этом году", - заявил Климов.

"Мне кажется, косоварские экстремисты это тоже чувствуют и пытаются напоминать о себе вот таким способом, потому что другие они еще не научились применять, это от бессилия. По-прежнему их поддерживают из-за океана, но в Европе стали понимать, что Америка руками косовских экстремистов поддерживает нестабильность в Европе и таким образом пытается иметь дополнительные преимущества в конкурентной борьбе с тем же Евросоюзом. Странам ЕС, помимо сугубо экономических препон, приходится реагировать на миграционные кризисы, безопасность. При отсутствии таких проблем, как косовская, конкуренция между ЕС и США была бы более справедливой, а так у США возникают дополнительные бонусы, причем это делается чужими руками", - заявил сенатор.

"По моим наблюдениям, ситуация стала меняться в сторону лучшего понимания сербской позиции", - указал Климов, напомнив о чрезвычайно удачном выступлении сербской партии на выборах в Косове, что также не нравится косоварам. "В перспективе эти факторы станут работать в пользу Белграда. Это заслуга взвешенной политики сербского руководства", - считает он.

Утром в среду около 100 сотрудников полицейского спецназа непризнанного Косова на 25 автомобилях, вопреки существующим договоренностям, вторглись в населенные сербами районы. В результате спецоперации были задержаны два человека.

Великоалбанская угроза

МИД Сербии не раз предупреждал об опасности новых потрясений на Балканах. Одной из основных проблем, по словам главы ведомства Ивицы Дачича, является идея создания в регионе "Великой Албании". Это паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии, а также на половину Черногории.