Посол РФ во Франции: Европе следует развивать бизнес с Россией, несмотря на санкции

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают наращивать товарообмен с Россией, несмотря на санкции, и Европе также следует расширять свое присутствие в РФ. Такое мнение озвучили посол России во Франции Алексей Мешков и посол Франции в России Сильви Берманн, выступая на бизнес-форуме "Встречи с Россией", который открылся в среду во французском агентстве Business France.

"Российско-американский бизнес как рос, так и продолжает расти, причем в самых высокотехнологичных направлениях. Потому что наши американские партнеры никогда себе в ногу не стреляют, как это делают, к сожалению, наши европейские друзья", - указал Мешков. Он напомнил, что США закупают российские ракетные двигатели и даже продукцию военного назначения, нет ограничений, по его словам, и в ядерной сфере. "Поэтому очень важно, чтобы европейские страны и европейский бизнес все же защищали свои собственные экономические интересы", - добавил он.

Мешков подчеркнул, что иностранные компании должны быть заинтересованы в локализации производства на российской территории. "Те, кто придет со своими технологиями в Россию, получат заведомо преимущество перед теми своими коллегами, которые занимаются простыми экспортно-импортными операциями", - пояснил он.

Его французская коллега согласилась с тем, что Франции и Европе в целом необходимо наращивать сотрудничество с РФ в деловой среде. "Нужно не только заниматься экспортом-импортом, но и инвестировать в проекты на территории страны", - подчеркнула она, приведя в пример сотрудничество в рамках проекта "Ямал СПГ", который, по ее словам, стал возможностью не только для Total, но и для малых и средних предприятий.

"Две страны смогли нарастить товарооборот [с РФ], это США и Китай, - подтвердила Берманн, указав, что США ведут торговую войну против Европы. - Необходимо показать путь, европейцы должны быть представлены, потому что Франция имеет хорошие политические позиции, это создает благоприятный климат".