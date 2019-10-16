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Эксперт: визит Путина в ОАЭ продвинет российские проекты на Ближнем Востоке

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что также расширится туризм с российской стороны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Состоявшийся во вторник визит президента России Владимира Путина в ОАЭ будет благоприятствовать расширению взаимодействия во всех областях между Москвой и Абу-Даби, в том числе в сфере экономики и военно-технического сотрудничества. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Этот визит будет способствовать дальнейшему расширению экономического сотрудничества между Россией и ОАЭ. Это и инвестиции ОАЭ в российские проекты, и совместные российско-эмиратские проекты, и расширение туризма с российской стороны. Это и возможное военно-техническое сотрудничество", - сказал он, указав на важность данных проектов.

Эксперт подчеркнул, что визит российского лидера - важное событие не только для двусторонних отношений, но и в плане стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. "Визит приведет к расширению экономических связей, двустороннего сотрудничества во всех областях, включая политическую и культурную. Он скажется на сближении позиций России и стран Персидского залива в урегулировании конфликтов, которые существуют сейчас в регионе", - добавил Долгов.

Специалист указал на важность последнего фактора в свете сирийского противостояния, конфликта между Ираном и странами - членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также между Ираном и США. "Возможно, [будет] смягчение этой конфронтации между странами Персидского залива и Ираном при посредничестве России, но это сложный вопрос. Тем не менее визит российского президента, безусловно, способствует сближению позиций России и ОАЭ по этому вопросу", - сказал эксперт.

15 октября Путин посетил с государственным визитом ОАЭ. Президент России провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также представителями деловых кругов России и ОАЭ. В ходе визита были подписаны соглашения на общую сумму $1,4 млрд. Днем ранее Путин находился с визитом Саудовской Аравии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАИранОАЭРоссия
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