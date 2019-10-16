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Рябков: скандалы вокруг выборов президента США отражают нездоровую атмосферу в Вашингтоне

По внутриполитическим мотивам используются внешнеполитические "горячие картофелины", отметил замглавы МИД России

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Скандалы накануне выборов президента США, в частности, дело об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа, демонстрируют нездоровую атмосферу, сложившуюся в Вашингтоне. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

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"То, что мы видим, - это, на мой взгляд, отражение нездоровой атмосферы, сложившейся в сегодняшнем Вашингтоне, когда по внутриполитическим мотивам используются, как принято говорить, внешнеполитические "горячие картофелины", которые перекидываются со стороны стола Республиканской партии на половину стола Демократической партии и наоборот, подчеркнул Рябков. - Мы от этого держимся вдалеке, за этим лишь наблюдаем. Весьма своеобразный феномен. Воспринимаем происходящее как отражение нынешнего сложного этапа развития внутриполитического дискурса в США".

"Расследование прокурора [Роберта] Мюллера не получило того эффекта, на который рассчитывали определенные круги. Причем не только в Вашингтоне, но и в некоторых других столицах. Мы всегда понимали, что именно так и произойдет, потому что "накопать" что-то в подтверждение абсолютно безумных и бездарных обвинений в "сговоре" с Россией и во вмешательстве во внутренние процессы США было совершенно невозможно, - добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства. - По объективным причинам этого просто не могло существовать. Тогда возникла идея попробовать найти другие "уязвимые места" в положении нынешней администрации".

Теги
СШАРоссияВыборы президента СШАРябков, Сергей АлексеевичТрамп, ДональдМюллер, РобертВыборы президента США - 2020Начало процедуры импичмента Трампа
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