Рябков: скандалы вокруг выборов президента США отражают нездоровую атмосферу в Вашингтоне

"То, что мы видим, - это, на мой взгляд, отражение нездоровой атмосферы, сложившейся в сегодняшнем Вашингтоне, когда по внутриполитическим мотивам используются, как принято говорить, внешнеполитические "горячие картофелины", которые перекидываются со стороны стола Республиканской партии на половину стола Демократической партии и наоборот, подчеркнул Рябков. - Мы от этого держимся вдалеке, за этим лишь наблюдаем. Весьма своеобразный феномен. Воспринимаем происходящее как отражение нынешнего сложного этапа развития внутриполитического дискурса в США".

"Расследование прокурора [Роберта] Мюллера не получило того эффекта, на который рассчитывали определенные круги. Причем не только в Вашингтоне, но и в некоторых других столицах. Мы всегда понимали, что именно так и произойдет, потому что "накопать" что-то в подтверждение абсолютно безумных и бездарных обвинений в "сговоре" с Россией и во вмешательстве во внутренние процессы США было совершенно невозможно, - добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства. - По объективным причинам этого просто не могло существовать. Тогда возникла идея попробовать найти другие "уязвимые места" в положении нынешней администрации".