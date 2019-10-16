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Климов: Россию перестали упоминать в контексте "агрессии" в отношении Украины

Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета отметил также, что в ходе 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза "украинцы сами себе поаплодировали - и тишина"

БЕЛГРАД, 16 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Ни одно государство мира, кроме Украины, не упомянуло Россию в контексте "агрессии" за все время работы 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде. Об этом в среду заявил ТАСС глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Если сравнивать предшествующие годы, то единственным государством, которое вспоминает от так называемой российской агрессии за все три дня [работы Межпарламентского союза], была Украина. Больше в этом контексте Россию никто не вспоминает - важный элемент. Ни в узких дискуссиях, ни в широком формате, ни на пленарных заседаниях - никто кроме украинской делегации не поднимал тему неких российских "нарушений", связанных с Крымом, Донбассом и так далее. Это новый элемент, который говорит о том, что ситуация действительно меняется", - считает сенатор.

По словам Климова, в ходе форума "украинцы сами себе поаплодировали - и тишина". "Это был для них лучший ответ", - рассказал парламентарий.

141-я Ассамблея Межпарламентского союза проходит в Белграде с 13 по 17 октября. В ней принимают участие около 2 тыс. делегатов, в том числе около 80 спикеров национальных парламентов. В рамках ассамблеи проходят заседания всех четырех постоянных комитетов, форум женщин-парламентариев, а также форум молодых парламентариев МПС. Российскую делегацию на форуме возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в составе делегации - заместитель председателя палаты Галина Карелова, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Межпарламентского союза, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, председатель комитета палаты по социальной политике, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Народной скупщиной (парламентом Сербии) Валерий Рязанский и другие.

Межпарламентский союз - старейший форум законодателей, объединяющий в настоящий момент представителей 179 государств.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКосачев, Константин ИосифовичУкраинаРоссияКарелова, Галина НиколаевнаКлимов, Андрей АркадьевичГумерова, Лилия Салаватовна
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