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Члены ЦИК России отправятся в Боливию и Молдавию для наблюдения за выборами

Делегацию в Боливии возглавит член Центризбиркома Александр Кинев

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Члены Центризбиркома России посетят Боливию и Молдавию для мониторинга выборов, которые пройдут в этих странах 20 октября. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЦИК.

"В период с 17 по 23 октября делегация ЦИК России во главе с членом ЦИК России Александром Киневым будет находиться с визитом в Боливии по приглашению Высшего избирательного суда Боливии для участия в международной программе сопровождения всеобщих выборов, которые состоятся 20 октября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в эти же дни член ЦИК России Евгений Колюшин посетит с визитом Молдавию "для наблюдения на всеобщих местных выборах и досрочных парламентских выборах", которые пройдут 20 октября.

Теги
БоливияРоссияМолдавия
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