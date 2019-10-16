Члены ЦИК России отправятся в Боливию и Молдавию для наблюдения за выборами

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Члены Центризбиркома России посетят Боливию и Молдавию для мониторинга выборов, которые пройдут в этих странах 20 октября. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЦИК.

"В период с 17 по 23 октября делегация ЦИК России во главе с членом ЦИК России Александром Киневым будет находиться с визитом в Боливии по приглашению Высшего избирательного суда Боливии для участия в международной программе сопровождения всеобщих выборов, которые состоятся 20 октября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в эти же дни член ЦИК России Евгений Колюшин посетит с визитом Молдавию "для наблюдения на всеобщих местных выборах и досрочных парламентских выборах", которые пройдут 20 октября.