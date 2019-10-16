Небензя: Путин и Эрдоган находятся в контакте по ситуации в Сирии

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии с целью возвращения ее полной территориальной целостности. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после заседания Совета Безопасности ООН по военной операции Турции в Сирии.

"Президент Путин находится в постоянном диалоге с президентом Эрдоганом. Они общались сегодня, президент Эрдоган скоро посетит Москву, конечно, этот вопрос (операция Турции в Сирии - прим. ТАСС) будет обсуждаться, - сказал он. - Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать территориальную целостность Сирии и что конечной целью является обеспечение суверенности и целостности Сирии".

Небензя также заявил, что Россия понимает обеспокоенности Турции, но призывает к пропорциональности ее действий в Сирии заявленным целям. "Мы понимаем обеспокоенность Турции своей национальной безопасностью, но мы считаем, что операция, которую они проводят, должна быть пропорциональна их заявленным целям", - сказал дипломат.

Закрытая встреча состоялась по инициативе европейской пятерки стран в СБ.