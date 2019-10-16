В МИД России: дипломаты США уведомляли о намерении посетить Архангельск

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Американские дипломаты, которых сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" (Архангельская область) и заподозрили в нарушении правил пребывания иностранцев в РФ, действительно уведомили Минобороны России о планах поездки, однако сообщили о намерении посетить Архангельск. Об этом ТАСС заявили в среду в МИД РФ.

"Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск".

"Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации", - добавили в МИД РФ.

Ранее представитель Госдепа США и посольство страны в Москве заявили, что дипломаты "надлежащим образом" уведомили российские власти, в частности, Министерство обороны РФ о своей служебной командировке.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел 14 октября. Американских дипломатов подозревают в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"). Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан.