Патрушев в Бразилии проведет встречу по линии БРИКС

БРАЗИЛИА, 17 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг начинает двухдневный визит в Бразилию.

"Николай Патрушев примет участие в ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР). Кроме того, в городе Бразилиа пройдут российско-бразильские консультации по вопросам безопасности", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Патрушев регулярно встречается с коллегами по БРИКС как в рамках двусторонних контактов, так и в формате "пятерки". Предыдущее мероприятие в таком формате состоялось в июне прошлого года в ЮАР, на нем секретарь Совета безопасности РФ отметил, что регулярные контакты с коллегами по БРИКС позволяют координировать позиции стран "пятерки" по всему комплексу вопросов глобальной политики и безопасности.

Саммит лидеров стран БРИКС, в котором планирует принять участие президент РФ Владимир Путин, состоится в Бразилии 13-14 ноября текущего года.

Патрушев также регулярно проводит двусторонние консультации по безопасности со своими коллегами из других стран. Перед Бразилией он посетил с двухдневным визитом (15-16 октября) Кубу. В конце августа секретарь Совбеза РФ возглавлял российскую делегацию на консультациях по безопасности в Малайзии и Сингапуре, а в середине сентября находился с двухдневным визитом в Японии. За последние два месяца Патрушев посещал также Ереван, Баку и Минск.

Предыдущие двусторонние российско-бразильские консультации по безопасности состоялись в Москве в августе 2018 года.