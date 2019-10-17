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Володин: США пытались дестабилизировать ситуацию в РФ, провоцируя акции протеста в Москве

По словам спикера Госдумы, речь идет также о попытках вмешательства во внутренние дела страны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. США стремились дестабилизировать ситуацию в России через попытки спровоцировать несанкционированные акции протеста в Москве. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

"Недружественные действия [США] не ограничились лишь вопросами, связанными с экономикой, с санкциями", - сказал Володин.

По его словам, речь идет о попытках вмешательства во внутренние дела и дестабилизации ситуации в России, "в том числе через вмешательство и попытку провоцировать проведение несанкционированных массовых акций".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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