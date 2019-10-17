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Путин предложил Думе отозвать заявление о признании комиссии в рамках Женевских конвенций

В пояснительной записке сказано, что комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций"
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

На основании статьи 90 Протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой "входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям", говорится в пояснительной записке.

Комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, указывается в документах. "При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным. Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают", - подчеркивается в пояснительной записке.

В ней напоминается, что Верховный Совет СССР 4 августа 1989 года ратифицировал Протокол I с заявлением о том, что СССР признает в отношении любой другой стороны соглашения, принимающей на себя такое же обязательство, компетенцию комиссии. "Поскольку заявление о компетенции комиссии сделано СССР в форме постановления Верховного Совета СССР, то и его отзыв должен быть осуществлен в форме федерального закона", - гласит документ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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