Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МИД РФ направит ноту посольству США в связи с инцидентом в Северодвинске

На снятых с поезда американских дипломатов, вероятно, составят только административные протоколы
Здание МИД РФ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Нота посольству США в связи со снятием в Северодвинске американских дипломатов будет направлена в четверг. Об этом сообщил в четверг журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

На эту тему

"Сегодня должны быть отправлены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Иванов добавил, что последствия для самих сотрудников посольства США - участников инцидента, вероятно, ограничатся составлением административных протоколов. "Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска", - отметил он.

"Какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому, я думаю, будет просто дальнейшее разбирательство, как это стало возможно", - добавил высокопоставленный дипломат.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент с американскими дипломатами произошел 14 октября. Их подозревают в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"). Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан.

Как заявляли после произошедшего представитель Госдепа и посольство страны в Москве, дипломаты "надлежащим образом" уведомили российские власти, в частности Министерство обороны РФ, о своей служебной командировке. Однако, как указали в МИД РФ, целью поездки они заявили Архангельск.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Путин предложил Думе отозвать заявление о признании комиссии в рамках Женевских конвенций
В пояснительной записке сказано, что комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС