МИД РФ направит ноту посольству США в связи с инцидентом в Северодвинске

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Нота посольству США в связи со снятием в Северодвинске американских дипломатов будет направлена в четверг. Об этом сообщил в четверг журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Сегодня должны быть отправлены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Иванов добавил, что последствия для самих сотрудников посольства США - участников инцидента, вероятно, ограничатся составлением административных протоколов. "Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска", - отметил он.

"Какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому, я думаю, будет просто дальнейшее разбирательство, как это стало возможно", - добавил высокопоставленный дипломат.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент с американскими дипломатами произошел 14 октября. Их подозревают в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"). Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан.

Как заявляли после произошедшего представитель Госдепа и посольство страны в Москве, дипломаты "надлежащим образом" уведомили российские власти, в частности Министерство обороны РФ, о своей служебной командировке. Однако, как указали в МИД РФ, целью поездки они заявили Архангельск.