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Комитет Думы одобрил ратификацию доппротокола к конвенции СЕ о предупреждении терроризма

Госдума может рассмотреть вопрос о ратификации документа 22 октября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам на заседании в четверг рекомендовал нижней палате ратифицировать дополнительный протокол к конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении терроризма.

Протокол был подписан российской стороной 27 июля 2017 года. Документ, дополняющий конвенцию СЕ о предупреждении терроризма от 2005 года, устанавливает уголовную ответственность за террористическую деятельность, включая финансирование и организацию поездок в различные регионы планеты, где проводится обучение террористов. Доппротокол также оговаривает создание сети оперативного обмена информацией между участниками конвенции.

"Самое главное - это поможет нам с теми боевиками, которые отправляются [в Сирию] с территории РФ, из наших республик тоже люди туда уезжают. Сейчас мы сможем эту деятельность пресекать, - сказал на заседании замглавы МИД Евгений Иванов. - На наш взгляд, это шаг в правильном направлении".

Глава комитета Леонид Слуцкий со своей стороны отметил, что ратификация станет важным вкладом в общеевропейское сотрудничество в борьбе с терроризмом. По его словам, российская сторона полностью готова к имплементации норм документа в законодательство и правоприменительную практику, "в том числе всех его новаторских положений".

Доппротокол вступил в силу 1 июля 2017 года. На данный момент, помимо России, его подписали еще 36 государств (ратифицировали семь) и Евросоюз как международная организация.

1 октября документ был внесен на ратификацию в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что Госдума 22 октября рассмотрит вопрос о ратификации документа.

В новость были внесены изменения (11:48 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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