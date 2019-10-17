Володин призвал не считать оппозицией агентов влияния, финансируемых из-за рубежа

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Финансируемые из-за рубежа агенты влияния других государств не имеют никакого отношения к оппозиции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг на встрече в Москве с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

"Те, кто бегает по посольствам, те, кто финансируется из-за рубежа, пытаются себя представить как оппозиционера, никакого отношения к оппозиции не имеют. Это агенты влияния других государств, они выполняют отнюдь не добрую миссию, они берут на себя большой грех разрушения наших стран, провоцирования беспорядков в интересах других государств", - сказал он.

Володин уверен, что делается это отнюдь не бескорыстно. "На их зарубежные счета те же США перечисляют денежные средства, их поддерживают, пытаются продвинуть, назначая главными оппозиционерами, поддерживают через СМИ, через интернет-технологии. Пытаются, как только к ним выдвигаются претензии, защитить их от правосудия", - добавил он.

Тем не менее, отметил спикер, люди хорошо разбираются в таких ситуациях, различая, "кто представляет интересы граждан их стран, а кто представляет интересы других государств и пытается в овечьей шкуре пробраться, чтобы захватить власть в интересах тех волков, которые их финансируют".