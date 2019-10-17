Депутаты Ставрополья согласовали назначение нового прокурора, им стал Александр Лоренц

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края согласовали назначение на должность прокурора региона Александра Лоренца - ранее он работал первым заместителем прокурора Омской области. Бывший прокурор Ставрополья Анатолий Богданчиков будет работать на аналогичной должности в другом регионе, сообщил в четверг заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

"В порядке плановой ротации Генеральной прокуратуры России рассматривается вопрос о замене прокурора, ваш прокурор (Анатолий Богданчиков - прим. ТАСС) уходит на аналогичную должность в другой регион. <…> [Лоренц] в органах прокуратуры служит более четверти века. Прошел за это время путь от стажера помощника прокурора до первого заместителя прокурора Омской области", - сказал Демешин на внеочередном заседании Думы края.

Александр Лоренц родился в 1969 году, работал в Казахстане и Омской области. В августе 2012 года был назначен первым зампрокурора Омской области. "Под его руководством органами прокуратуры Омской области в прошлом году было поставлено на учет более 4 тыс. преступлений, в деятельности правоохранительных органов пресечено свыше 110 тыс. различных нарушений закона. <…> Вопросы, на которых по долгу службы был сосредоточен Лоренц, сегодня крайне актуальны и для Ставропольского края", - отметил Демешин.

Присутствующие на заседании депутаты поддержали кандидатуру Лоренца, соответствующее постановление Думы направлено в Генеральную прокуратуру РФ.

Анатолий Богданчиков работает в органах прокуратуры с 1995 года, карьеру он начал в Алтайском крае. В 2016 году он был назначен на должность прокурора Ставропольского края. В какой регион переходит работать Богданчиков после Ставрополья, Демешин не сообщил.