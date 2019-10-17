Путин посетит Национальный центр управления обороной в связи с учениями

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг побывает в Национальном центре управления обороной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент работает сегодня в Москве. Сегодня он посетит Национальный центр управления обороной. Это посещение связано с учениями Северного флота", - сказал представитель Кремля. Он пообещал позже предоставить информацию об этом событии.

Национальный центр управления обороной на Фрунзенской набережной круглосуточно ведет мониторинг и координацию нескольких тысяч мероприятий плана деятельности Вооруженных сил РФ. Верховный главнокомандующий периодически посещает этот Центр, проводит совещания, наблюдает за учениями.

Как ранее говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Национальный центр превосходит объединенный центр управления вооруженными силами Франции "Балар" в 19 раз по суммарному объему хранимых данных и в три раза по вычислительной мощности. При этом комплекс зданий Минобороны России построен в три раза быстрее и в 2,6 раза дешевле, чем французский центр. Информационная платформа Национального центра позволила собрать в единую систему межведомственного взаимодействия 73 федеральных органа исполнительной власти, органы власти всех 85 субъектов Российской Федерации, 1320 государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.