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Песков заявил, что не располагает данными о планах обмена осужденными между РФ и Литвой

Пресс-секретарь главы государства отметил, что также пока не может прокомментировать вопрос о помиловании норвежца Фруде Берга

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. В Кремле не комментируют публикации о том, что Россия и Литва якобы планируют совершить обмен осужденными за шпионаж.

"Я не располагаю информацией на этот счет", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что также пока не может прокомментировать вопрос о помиловании норвежца Фруде Берга, который, по данным СМИ, может войти в перечень осужденных, подлежащих обмену.

Балтийская служба новостей сообщила в среду о том, что Литва и Россия пришли к договоренности и готовятся к обмену осужденными за шпионаж лицами. Утверждается, что Литва передаст РФ осужденного два года назад российского гражданина Николая Филипченко, Россия - литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. В обмен также включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин.

От комментариев по этому вопросу литовские официальные инстанции и посольство РФ в Вильнюсе воздерживаются.

Теги
ЛитваРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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