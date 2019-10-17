Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи на следующей неделе ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В ООН была выражена серьезная обеспокоенность гуманитарной ситуацией, потоками беженцев в соседние страны", - констатировал представитель Кремля, говоря об операции "Источник мира", которую проводит Турция в Сирии. Песков напомнил, что Путин во время "недавнего телефонного разговора [с Эрдоганом] также высказывал обеспокоенность в связи с возможными гуманитарными последствиями этой операции". "Наша позиция хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений. Но тем не менее, ситуация, безусловно, на северо-востоке Сирии напряженная в связи с этой операцией, и это будет, конечно, очень важной темой на повестке дня переговоров во вторник в Сочи между президентами Путиным и Эрдоганом", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, "одновременно, конечно же, как президенты делают всегда, они используют эту встречу для того, чтобы сверить часы по текущим вопросам двусторонних российско-турецких отношений".