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Песков заявил, что инцидент с дипломатами США под Северодвинском - не вопрос Кремля

Пресс-секретарь президента напомнил, что существуют определенные процедуры подачи уведомлений в случае таких поездок дипломатов по стране

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вопросы, связанные с дипломатами из США, которых сняли с поезда в Архангельской области, лежат вне повестки дня Кремля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это не вопрос Кремля, это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США", - отметил он. Песков напомнил, что существуют определенные процедуры подачи уведомлений в случае таких поездок дипломатов по стране, а также на ряде территорий и предприятий введен определенный режим, который все должны соблюдать. "И есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают", - добавил представитель Кремля.

Дипломатов из США подозревают в административном правонарушении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"). "Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами, - заявил журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. - Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска". "Какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому, я думаю, будет просто дальнейшее разбирательство, как это стало возможно", - добавил высокопоставленный дипломат.

Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан. Как заявляли после произошедшего представитель Госдепа и посольство страны в Москве, дипломаты "надлежащим образом" уведомили российские власти, в частности Министерство обороны РФ, о своей служебной командировке. Однако, как указали в МИД РФ, целью поездки они заявили Архангельск.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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