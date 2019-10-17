Песков сообщил, что участие в саммите Россия - Африка подтвердили лидеры 47 стран

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Лидеры 47 стран приедут на первый саммит Россия - Африка в Сочи на следующей неделе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подтвердили [участие в саммите] всего 47 лидеров", - сказал представитель Кремля, добавив, что некоторые страны делегируют на саммит представителей. "Кроме того, примут участие восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций", - отметил Песков.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.