Лавров проведет 21 октября переговоры с вице-премьером Болгарии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 21 октября в Москве переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой. Об этом сообщила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"21 октября в Москве состоятся переговоры Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии. Повестка встречи глав внешнеполитических ведомств предполагает обсуждение нынешнего состояния перспектив двусторонних отношений и обмен мнениями по международной и региональной проблематике", - сказала дипломат.