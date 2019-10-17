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Лавров проведет 21 октября переговоры с вице-премьером Болгарии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 21 октября в Москве переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой. Об этом сообщила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"21 октября в Москве состоятся переговоры Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии. Повестка встречи глав внешнеполитических ведомств предполагает обсуждение нынешнего состояния перспектив двусторонних отношений и обмен мнениями по международной и региональной проблематике", - сказала дипломат.

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