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Саммит Россия – Африка

По итогам саммита Россия - Африка будет принята политическая декларация

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что особое внимание будет уделено перспективам отношений России со странами континента

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Политическая декларация по основным направлениям сотрудничества России и Африки будет принята на саммите в Сочи. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По итогам форума ожидается подписание весомого пакета договоренностей в торгово-экономической, инвестиционной сферах <...> Особое внимание будет уделено состоянию и перспективам отношений России со странами континента, развитию взаимодействия в политической, экономической, технической, культурной областях, - сказала она. - Предполагается обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая совместное противодействие новым вызовам и угрозам, укрепление региональной стабильности. По итогам встречи планируется принятие политической декларации по основным направлениям российско-африканского сотрудничества".

"В рамках мероприятия экономического форума и саммита Россия - Африка планируется участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова как в рабочей программе президента РФ, так и на встречах с министрами иностранных дел африканских государств. График сейчас формируется", - добавила Захарова.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСиси, Абдель Фаттах, ас-Захарова, Мария ВладимировнаСаммит Россия – Африка
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