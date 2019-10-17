Депутат от ЛДПР предложил формировать Совфед из глав регионов и спикеров заксобраний

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Депутат от фракции ЛДПР, член комитета по госстроительству и законодательству Сергей Иванов в четверг внес в Госдуму законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации, предусматривающий наделение полномочиями члена Совфеда главы региона и спикера законодательного собрания данного субъекта РФ. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту закона, "в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности".

Как отмечает автор в пояснительных материалах, нынешний порядок, когда в Совфед направляются член регионального парламента и лицо, делегированное главой региона, "предоставляет возможность избирателям знакомиться только с агитационными материалами кандидатов в депутаты законодательного органа государственной власти субъекта РФ и агитационными материалами кандидатов на должность главы субъекта РФ". "В отношении представителей в Совете Федерации от субъекта РФ избиратель не обладает необходимой информацией и не осуществляет своего волеизъявления", - считает автор.

"Исполнять полномочия члена Совета Федерации предлагается на непостоянной и неоплачиваемой основе, это представляется обоснованным так, как осуществлять представительские функции будут первые лица законодательной и исполнительной власти субъекта РФ, эта деятельность для них будет сопутствующей их должностным обязанностям, за которые они получают заработную плату", - добавляет Иванов. По его словам, это позволит сэкономить около 1 млрд рублей ежегодно.