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Дело Пола Уилана

Захарова: факт шпионской деятельности Уилана не оспаривался США в ходе рабочих контактов

Официальный представитель МИД РФ отметила, что США продолжают на публику выражать озабоченность судьбой Пола Уилана и говорить о незаконности действий, предпринимаемых по отношению к нему

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вашингтон в ходе рабочих контактов с Москвой ни разу не оспаривал факт шпионской деятельности обвиняемого в РФ гражданина США Пола Уилана. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Факт шпионской деятельности Уилана хорошо задокументирован. И что характерно, он, собственно, ни разу не оспаривался американскими должностными лицами в наших рабочих контактах", - сказала она.

Захарова отметила, что официальные представители США продолжают на публику выражать озабоченность судьбой Пола Уилана и говорить о незаконности действий, предпринимаемых по отношению к нему. "Но сотрудники американского посольства в Москве, как и дипломаты еще трех упомянутых западных стран (Великобритании, Канады и Ирландии - прим. ТАСС), регулярно получают доступ к нему, поэтому прекрасно знают, что заявление, делавшееся Уиланом при продлении судом срока ареста, о неких издевательствах и даже угрозе жизни - это просто как некая провокационная линия защиты", - добавила она.

Дипломат напомнила, что следствие по делу Уилана уже завершено, а обвинение было предъявлено 30 августа. "С 4 сентября он знакомится с материалами дела. И вообще складывается впечатление, что он не очень торопится, хотя время начала судебного процесса теперь зависит только от него", - подчеркнула Захарова.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДело Пола Уилана
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