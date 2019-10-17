Косачев считает, что Германия может сыграть важную роль в сохранении СНВ-3

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Германия может сыграть важную роль в принятии Вашингтоном решения о сохранении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает в 2021 году. Об этом глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил в четверг на встрече с зампредом Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральфом Штегнером.

"Мы глубоко обеспокоены разрушением американской стороной Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и считаем, что европейские союзники США по НАТО в этой ситуации могли бы сыграть значительно более конструктивную роль, но, к сожалению, ее не сыграли. Мы видим, как вслед за этим решением американцы сейчас все в большей степени ставят под вопрос судьбу сохранения Договора о стратегических наступательных вооружениях. Подозреваю, что и здесь позиция Германии могла бы быть очень важной, несмотря на то, что Германия не является участницей этих соглашений напрямую", - сказал Косачев.

В свою очередь Штегнер в ходе встречи отметил большие успехи, достигнутые в вопросе разоружения в послевоенные годы. Он назвал укрепление безопасности и мира глобальной задачей, на которой необходимо сосредоточить совместные усилия. "Вы упомянули тему международных договоров, я отдаю себе отчет, что мы упустим очень много возможностей, если эти договоры не будут продолжены или обновлены. Причем вы должны понимать, что настроения в отношении к этой ситуации в Германии несколько изменилось за последние годы. Если будет сделана попытка снова поставить ракеты, то на улицы выйдут сотни тысяч жителей", - сказал немецкий политик.

Он добавил, что в конце 70-х и начале 80-х годов сам выходил на улицу, протестуя против гонки вооружений. "Я надеюсь, удастся подписать разумный мораторий для того, чтобы этот процесс не принял характер автоматизма. Я думаю, вы знаете что Германия прикладывает много усилий, чтобы это развитие получило именно такой характер", - отметил Штегнер. Он также подчеркнул, что Германия хотела бы выстроить с Россией не просто добрососедские, но и дружественные отношений.

В сентябре стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Представитель кабинета министров ФРГ сообщил ТАСС в конце сентября, что правительство получило послание президента РФ с соответствующим предложением и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.