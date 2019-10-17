Захарова: заявления про роспуск ЛНР и ДНР не помогают урегулированию в Донбассе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Призывы к роспуску Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не способствуют процессу мирного урегулирования на юго-востоке Украины. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг прокомментировала заявление пресс-секретаря главы украинской делегации в Минске и бывшего президента Украины Леонида Кучмы о необходимости роспуска ДНР и ЛНР.

"Подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе "Минска", никому не известно. На наш взгляд, подобные заявления наносят удар именно по первичной задаче, а именно реализации минских договоренностей и <...> приближению к формированию некоей обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины в различных регионах", - пояснила Захарова.

По словам дипломата, подобные заявления "точно не имеют добавленной стоимости" к процессу мирного урегулирования в Донбассе. Она также подчеркнула, что слова о роспуске ДНР и ЛНР прозвучали не от официального лица и Россия не рассматривает их как официальную позицию Киева.

Захарова отметила, что РФ, согласно международной правовой системе, ориентируется на заявления глав государств и людей, которые официально уполномочены решать вопросы внешней политики, а также участвовать в переговорных процессах. "Реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти, - дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату", - заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

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