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Посольство России рассматривает обращения россиян, чьи планы нарушили протесты в Каталонии

В посольстве также напомнили, что 18 октября в регионе планируется проведение всеобщей забастовки

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Граждане РФ обращаются в посольство и генконсульство России в Испании из-за того, что их планы были нарушены в связи с проходящими в Каталонии акциями протеста. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении посольства РФ в Twitter.

"Посольство и генконсульство внимательно рассматривают все поступающие обращения российских граждан, планы которых были нарушены в связи с проходящими манифестациями в автономном сообществе Каталония, - говорится в публикации. - Рекомендуем всем, кто находится там в настоящее время, следить за сообщениями местных СМИ". "Также хотели бы привлечь внимание соотечественников к тому, что 18 октября планируется проведение всеобщей забастовки в этом регионе", - добавили в диппредставительстве.

Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Из-за столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов пострадали уже около 100 человек, был нанесен многотысячный материальный ущерб.

Митинги начались после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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