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МИД России не располагает данными об обмене осужденными за шпионаж между РФ и Литвой

Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что эта информация похожа "на какие-то инсинуации"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. МИД РФ не располагает информацией о якобы имеющих место планах Москвы и Вильнюса провести обмен осужденными за шпионаж. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующую публикацию Балтийской службы новостей.

"У меня нет никакой информации на этот счет, нет никаких данных конкретных, которыми я бы могла поделиться с вами в связи с этими публикациями. Все это похоже на какие-то инсинуации", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Балтийская служба новостей сообщила в среду, что Литва и Россия пришли к договоренности и готовятся к обмену осужденными за шпионаж лицами. Так, утверждается, что Литва передаст РФ осужденного два года назад российского гражданина Николая Филипченко, Россия - литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. В списки на обмен также включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин.

Теги
ЛитваРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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