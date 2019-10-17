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Комитет Госдумы поддержит отзыв заявления по комиссии в рамках Женевских конвенций

Глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий считает полезным проведение ревизии подписанных российской стороной международных соглашений

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Комитет Думы по международным делам в приоритетном порядке рассмотрит и поддержит внесенный в четверг президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Об этом журналистам сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет по международным делам в приоритетном порядке готов вынести на рассмотрение Госдумы внесенный президентом РФ законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Думаю, что уже в ближайшее время мы обсудим его на комитете", - сказал он.

Само решение Слуцкий назвал абсолютно взвешенным и обоснованным. "Не сомневаюсь, что комитет поддержит проект закона. Ключевым здесь является фактическое бездействие комиссии, а также, и это немаловажно, опасность ее политизации с одновременной гипотетической возможностью использования для нагнетания обстановки на международной арене", - пояснил глава комитета.

Кроме того, по мнению Слуцкого, "было бы полезным провести ревизию подписанных российской стороной международных соглашений и договоров с точки зрения соответствия внешнеполитической линии РФ в нынешней очень непростой ситуации в мире".

О международной комиссии

Согласно пояснительным материалам к президентскому законопроекту, на основании статьи 90 Протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой "входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям".

Комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, указывается в документах. "При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным. Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают", - подчеркивается в пояснительной записке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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