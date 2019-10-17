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США предоставили информацию о лицах, готовивших террористические атаки в России

Директор ФСБ Александр Бортников не уточнил, когда РФ получила такую информацию от американских коллег, но подчеркнул, что такой обмен происходит не первый раз
Директор ФСБ РФ Александр Бортников Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. США поделились с Россией информацией о ряде конкретных лиц, готовивших террористические преступления в РФ. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего в Сочи XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - иностранных партнеров ФСБ России.

"Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны", - сообщил глава ФСБ, говоря о сотрудничестве с американскими партнерами. Он не стал конкретизировать, когда Россия получила такую информацию от американских коллег, но подчеркнул, что такой обмен происходит не первый раз.

Так, ранее США оказали содействие в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге (в 2017 году - прим. ТАСС), Россия оказывала США помощь в расследовании теракта на марафоне в Бостоне. Такое антитеррористическое взаимодействие активно ведется и с коллегами из спецслужб других стран, подчеркнул Бортников. "Мы эту работу активным образом проводим, в том числе подключаем к ней и другие службы стран Содружества (СНГ), европейских государств и стран Ближнего Востока. Эта работа носит комплексный характер", - подчеркнул он.

По его словам, одна из целей ежегодно проводимого ФСБ России международного совещания руководителей спецслужб (оно проходит уже 18-й раз) - это необходимость вовлечения конкретных компетентных служб в работу по борьбе с терроризмом. "Польза от этого очень существенная, во всяком случае, мы очень признательны нашим коллегам за тот объем информации, который они представляют нам, - отметил директор ФСБ. "Мы не остаемся в долгу, оказываем помощь и поддержку в том числе в информировании наших партнеров по любым проявлениям и угрозам, с которыми мы сталкиваемся и той информации, которую мы получаем", - добавил он.

Контакты спецслужб России и США

Бортников уточнил, что Россия и США не прекращали контактов спецслужб на антитеррористическом направлении. "С американцами у нас всегда были рабочие контакты независимо от той ситуации, которая складывается в политических отношениях между нашими странами, - отметил Бортников. - Мы всегда подчеркивали, в том числе и американская сторона должным образом относилась к этому, то, что политика политикой, а работа на уровне непосредственных исполнителей должна быть постоянной. От этого зависит очень много".

"Мы поддерживаем рабочие контакты на уровне наших экспертов и руководителей специальных подразделений с Центральным разведывательным управлением, с Федеральным бюро расследований, с Агентством по противодействию наркотикам. Эти вопросы решаются не только здесь в рамках нашего совещания (руководителей спецслужб - прим. ТАСС), но и в двустороннем формате на территории тех структур где присутствуют представители (специальных служб)", - сказал глава ФСБ.

Бортников напомнил, что "примеры содействия друг другу в первичном получении информации о готовящихся атаках либо расследования преступления в нашей практике имеются".

Теги
Бортников, Александр ВасильевичСШАРоссия
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