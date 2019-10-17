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Саммит Россия – Африка

Посол РФ на Мадагаскаре: Россию и африканские государства объединяют традиции дружбы

Станислав Ахмедов отметил, что позиции России и африканских государств по ряду вопросов международной повестки дня схожи

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россию и Африку связывают давние партнерские отношения, а также исторические традиции дружбы и помощи народам континента в борьбе за независимость и национальный суверенитет. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии саммита Россия - Африка посол РФ на Мадагаскаре Станислав Ахмедов.

"Африка высоко ценит приверженность нашей страны уважительному и равноправному диалогу со всеми странами континента, - отметил он. - За последнее время Россия значительно активизировала свою деятельность в данном регионе благодаря сотрудничеству в сфере политики и экономики, в научно-технической и гуманитарной областях, и, самое главное, это нашло положительный отклик у партнеров. Так что есть все основания полагать, что мы будем и дальше наращивать объемы сотрудничества с этими странами".

По словам Ахмедова, позиции России и африканских государств по ряду вопросов международной повестки дня схожи. "Это является прочной основой для конструктивного диалога на многосторонних площадках и может стать катализатором решения ряда важных и сложных проблем. Кроме того, такой тандем имеет все шансы стать ведущей силой для формирования нового, справедливого мирового порядка и для противодействия попыткам Запада сохранить свое доминирование в мире любыми средствами", - подчеркнул он.

РФ готова делиться с Африкой знаниями

"В политике африканские государства могут перенять передовой российский опыт в таких сферах, как развитие демократии, обеспечение государством права на достойную жизнь, формирование основ государственной политики для устойчивого экономического развития страны, соблюдение прав человека и гражданина, в частности это касается таких проблемных аспектов для стран данного региона, как защита прав женщин и детей", - отметил посол.

По его словам, Россия также готова делиться с партнерами в Африке знаниями и опытом в сфере промышленности, технологий, энергетики, медицины, образования и науки. "Любая сфера общественной жизни может стать предметом такого сотрудничества. Мы всегда готовы рассмотреть все поступающие просьбы", - указал Ахмедов.

С другой стороны, продолжил он, "у африканцев действительно есть чему поучиться, и это может сделать не только Россия, но и другие страны". "Африканские народы, в частности малагасийцы, являются носителями богатой и самобытной культуры. Они очень патриотичны, уважительно относятся к своей истории, к своему государству и национальному языку. В XXI веке, когда западными странами нередко озвучиваются предложения "переписать историю", хотелось бы обратить их внимание на ценности наших африканских коллег, которые могут преподать урок всему миру о том, как следует чтить историю и отдавать дань предкам", - обратил внимание посол.

Финансирование проектов для развития Мадагаскара

Что касается двусторонних отношений, посол РФ на Мадагаскаре отметил, что подписанное в 2015 году Межправительственное соглашение об использовании задолженности Республики Мадагаскар перед Российской Федерацией на цели финансирования проектов в области развития на территории Республики Мадагаскар - это "серьезная основа для реализации нескольких проектов". Так, данный документ предусматривает использование этих средств для "финансирования социально значимых инициатив на острове в сфере энергетики, здравоохранения и образования при условии привлечения для их реализации российских компаний".

"На настоящий момент на рассмотрении у малагасийцев находится проект, предусматривающий поставку на остров 11 мобильных лабораторий для диагностики чумы и других опасных инфекционных заболеваний, - указал посол. - Перспективным направлением в рамках этого соглашения также является поставка на Мадагаскар спецтранспорта: техники для пожарной и спасательных служб, автомобилей скорой помощи и вертолетной техники санитарного назначения".

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
МадагаскарРоссияСаммит Россия – Африка
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