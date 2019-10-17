В Совбезе России не исключают риск столкновений между сирийскими и турецкими военными

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Операция турецких вооруженных сил в Сирии "Источник мира" создает риск столкновений между сирийскими правительственными силами и турецкой армией. Об этом в четверг журналистам заявил первый замсекретаря Совбеза России Юрий Аверьянов.

"Я думаю, что риск всегда существует в любом противостоянии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Операция турецких вооруженных сил, скорее всего, не будет продолжительной, заявил Аверьянов. "По всей видимости, те цели, которые они ставят, я так полагаю, не предполагают затяжного характера боевых действий", - сказал он.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. В воскресенье вечером SANA сообщила, что Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.