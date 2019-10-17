Директор ФСБ заявил об отсутствии у спецслужб конфликта с компаниями-мессенджерами

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников не считает, что у спецслужб есть конфликт с компаниями - владельцами мессенджеров из-за доступа к ключам шифрования переписки, но считает, что необходим компромисс. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего в Сочи XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, где обсуждалась и проблема информационной безопасности.

"У нас сегодня конфликтов ни с кем нет, кроме той ситуации, которая была, как вы помните с (....) Дуровым. Но как мы видим, Telegram работает, находясь на территории других стран с представителями в том числе и спецслужб, дает возможность им использовать свой ресурс", - отметил глава ФСБ. "Мы, конечно, пытаемся налаживать необходимые контакты, искать понимание того, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальные и они затрагивают не только тех, кто непосредственно борется с этим, но и те структуры, которые предоставляют услуги гражданам", - пояснил Бортников.

"Развитие технологий дает неограниченные возможности всем использовать их в своих интересах. Хотелось бы, чтобы эти возможности не приносили вред безопасности государства и наших граждан. Есть определенное понимание того, что надо делать", - заметил он, напомнив, что и в Европе в первой половине этого года представители государств и силовых ведомств встречались с представителями крупнейших интернет-компаний и вырабатывали подходы.

Основная проблема, напомнил Бортников, - это беспокойство компаний из-за опасений возможности вмешательства в личную жизнь пользователей и нарушений прав и свобод граждан, что выдвигается компаниями на первый план. "Но разве может быть свобода без безопасности? И может ли государство отвечать за то, что происходит на территории страны, предоставляя возможность тем же компаниям отдельным образом работать, использовать коммуникации и вовлекать в этот процесс практически все население? - заметил глава ФСБ. - Поэтому нужно искать компромиссы, нужно делать так, чтобы не только сами эти структуры могли участвовать в выявлении негативных процессов, связанных с использованием их ресурсов, в том числе выявлении террористических структур или лиц, имеющих к ним отношение. Но очень важно отдавать эту информацию тем, кто работает с этой информацией и знает, как и что с этим делать".

"Хотелось бы верить в то, что понимание необходимости объединения усилий в направлении выявления угроз будет способствовать повышению эффективности нашей совместной работы", - сказал Бортников.

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