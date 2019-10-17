Комиссия пензенской гордумы выбрала четырех кандидатов, претендующих на пост мэра города

ТАСС, 17 октября. Комиссия городской думы Пензы определила четверых кандидатов, которые будут претендовать на пост главы администрации, сообщается в четверг на сайте городской думы.

"В ходе заседания члены комиссии рассмотрели пакеты документов каждого из кандидатов, желающих принять участие в конкурсе, и по итогам приняли решение допустить к участию в конкурсе четверых кандидатов из пяти подавших заявления", - говорится в сообщении.

В список вошли депутат Заксобрания Пензенской области Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин, заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев и первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.

"Претенденты на должность главы администрации 21 октября предстанут перед членами конкурсной комиссии, те из них, кто будет допущен для участия в следующем этапе конкурса, на сессии городской думы 25 октября расскажут депутатам свое видение развития областного центра", - уточнили в пресс-службе.

Согласно уставу Пензы, глава администрации города назначается на должность гордумой из числа кандидатов, которые прошли конкурсный отбор. Одним из требований является достижение кандидатом возраста 30 лет. Контракт с мэром заключает глава Пензы на срок полномочий гордумы. Полномочия мэра Пензы Виктора Кувайцева, занимавшего должность с 2015 года, были прекращены 20 сентября в связи с его избранием депутатом гордумы нового созыва.

Выборы в гордуму Пензы 8 сентября впервые прошли по смешанной системе: 10 мест были распределены по партийным спискам среди партий, которые прошли барьер в 5%, 25 мест заняли депутаты, победившие в одномандатных округах. Представители "Единой России" получили в гордуме 19 мест, КПРФ - 12 мест, ЛДПР, "Справедливая Россия" и Партия пенсионеров - по одному месту, еще одно место занял победивший в одномандатном округе самовыдвиженец. Состав гордумы по итогам выборов был обновлен на 60%.