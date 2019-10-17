Косачев заявил, что Россия готова и дальше оказывать всю необходимую поддержку Венесуэле

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия по-прежнему готова оказывать всю необходимую поддержку Венесуэле в реализации избранного страной пути развития и будет препятствовать попыткам США задействовать военную опцию для смещения законного руководства страны. Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

"Наша страна оказывает и готова и впредь оказывать Венесуэле всю необходимую поддержку в реализации избранного признанного пути развития, основываясь на уважении суверенитета и опираясь на сложившиеся конструктивные отношения с законной властью вашего государства", - сказал Косачев в ходе встречи в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что с точки зрения России события в Венесуэле должны развиваться в строгом соответствии с конституцией страны, и это развитие должно быть избавлено от какого бы то ни было внешнего вмешательства. "Эта позиция поддерживается абсолютным большинством российского общества", - констатировал сенатор.

Он выразил радость в связи с тем, что острейший этап кризиса в Венесуэле остался в прошлом. "Вы выдержали беспрецедентный нажим извне, связанный с попытками вмешаться в ваши внутренние дела. И, безусловно, мы будем и впредь препятствовать попыткам США и их союзников задействовать военную опцию в целях смещения законного руководства Венесуэлы. Это абсолютно неприемлемо и недопустимо", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

Парламентарий также отметил, что в России осуждают односторонние санкции против Венесуэлы, которые противоречат международном праву и бьют в первую очередь по наиболее незащищенным слоям населения. "В этом смысле вы можете смело рассчитывать на нашу дальнейшую солидарность с вами и на поддержку со стороны России, которая направлена на то, чтобы способствовать нормализации гуманитарной и социально-экономической ситуации в вашей стране", - сказал Косачев.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.