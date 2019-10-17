В очном этапе кадрового конкурса в Ингушетии приняли участие 60 человек

МАГАС, 17 октября. /ТАСС/. Очный этап кадрового конкурса "Ингушетия. Курс на обновление" стартовал в республике, в нем приняли участие 60 человек, 20 из которых получат должности управленцев в органах исполнительной власти Ингушетии, сообщил ТАСС эксперт, представитель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Айнур Мударисов.

"Все люди, которые набрали наивысшее итоговое значение в заочном этапе, были включены в очный этап, таких 60 человек. Это финалисты, которые прошли тестирование, теперь они участвуют в деловой игре. Из них 20, которые наберут наибольшее количество показателей очного этапа, будут рассмотрены конкурсным комитетом, утвержденным главой региона, в качестве претендентов на имеющиеся вакантные позиции [в органах исполнительной власти Ингушетии]", - сказал Мударисов.

По его словам, для 20 победителей будет организовано интервью и защита их проектов перед главой региона. Всем остальным участникам очного этапа будут предложены иные альтернативные вакансии в течение последующего времени, когда эти вакансии появятся.

"Все участники очного этапа будут включены в резерв управленческих кадров Ингушетии. Изначально, мы получили более 3700 заявок, география заявок большая - это не только Ингушетия, но и иные регионы, в том числе были заявки из-за рубежа. Это хороший показатель отклика населения, неравнодушного к дальнейшей судьбе республики", - добавил собеседник агентства.

По словам вице-премьера республики Михаила Илезова, встреча победителей с главой региона пройдет уже 18 октября.

"Завтра глава региона Махмуд-Али Калиматов будет присутствовать, организаторы вам подскажут, как подготовить выступление, чтобы каждый из вас мог презентовать свои идеи и проекты. Этот конкурс для республики очень важен, мы хотим посмотреть ваши предложения и отобрать действительно талантливых людей и предложить им рабочие места в органах исполнительной власти", - сказал Илезов на открытии очного этапа.

О конкурсе

Кадровый конкурс "Ингушетия. Курс на обновление" проводится под эгидой РАНХиГС, он стартовал 30 августа, результаты проекта и общие итоги планируется подвести в начале ноября. Ожидается, что по итогам проекта будут отобраны кандидаты для назначения на руководящие должности вплоть до уровня вице-премьера, министров, заместителей министров, а также руководителей структурных подразделений органов государственной власти республики.

В Ингушетии отмечается самый высокий коэффициент напряженности на рынке труда в России: на 1 июля 2019 года он составил 118,4, тогда как средний по стране показатель 0,5. Таковы данные Роструда по основным показателям деятельности органов служб занятости.