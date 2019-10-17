Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев заявил, что партнерство РФ и КНР стало важнейшим фактором стабильности в мире

Секретарь Совета безопасности России отметил, что взаимодействие между странами "достигло беспрецедентно высокого уровня"

БРАЗИЛИА, 17 октября. /ТАСС/. Взаимодействие между Россией и Китаем укрепилось в качестве одного из важнейших стабилизирующих факторов на международной арене. Такое мнение высказал в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.

"Российско-китайская связка прочно утвердилась в качестве одного из важнейших стабилизирующих факторов в глобальных и региональных делах", - сказал секретарь Совбеза РФ. Он поздравил члена политбюро ЦК КПК с отмечавшимся в этом году 70-летием образования Китайской Народной Республики и напомнил, что Советский Союз стал первым государством, установившим дипломатические отношения КНР. "Спустя 70 лет Россия и Китай являются стратегическими партнерами. Двустороннее взаимодействие достигло беспрецедентно высокого уровня, стало образцом выстраивания диалога между крупными государствами", - отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что российская сторона настроена "на дальнейшее углубление российско-китайского диалога по вопросам безопасности".

В свою очередь, Ян Цзечи выразил российской стороне благодарность за поздравления по случаю 70-летия КНР. "Мы готовы вместе с российскими партнерами общими усилиями всесторонне реализовывать договоренности, достигнутые между нашими лидерами, постоянно укреплять наше политическое взаимное доверие, укреплять стратегическое взаимодействие, расширять широкомасштабное практическое сотрудничество во всех сферах с тем, чтобы стимулировать еще более динамичное развитие китайско-российских отношений", - сказал Ян Цзечи.

Во встрече с российской стороны приняли также участие заместители секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов и Олег Храмов, статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой и другие.

Патрушев находится в Бразилии с двухдневным визитом для участия в ежегодной встрече высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, а также для проведения двусторонних российско-бразильских консультаций.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Посол в Гане: Россия на саммите предложит свое видение путей решения проблем Африки
Дмитрий Суслов считает, что в Африке может быть востребован российский опыт возвращения контроля над природными ресурсами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС