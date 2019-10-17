Патрушев заявил, что партнерство РФ и КНР стало важнейшим фактором стабильности в мире

БРАЗИЛИА, 17 октября. /ТАСС/. Взаимодействие между Россией и Китаем укрепилось в качестве одного из важнейших стабилизирующих факторов на международной арене. Такое мнение высказал в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.

"Российско-китайская связка прочно утвердилась в качестве одного из важнейших стабилизирующих факторов в глобальных и региональных делах", - сказал секретарь Совбеза РФ. Он поздравил члена политбюро ЦК КПК с отмечавшимся в этом году 70-летием образования Китайской Народной Республики и напомнил, что Советский Союз стал первым государством, установившим дипломатические отношения КНР. "Спустя 70 лет Россия и Китай являются стратегическими партнерами. Двустороннее взаимодействие достигло беспрецедентно высокого уровня, стало образцом выстраивания диалога между крупными государствами", - отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что российская сторона настроена "на дальнейшее углубление российско-китайского диалога по вопросам безопасности".

В свою очередь, Ян Цзечи выразил российской стороне благодарность за поздравления по случаю 70-летия КНР. "Мы готовы вместе с российскими партнерами общими усилиями всесторонне реализовывать договоренности, достигнутые между нашими лидерами, постоянно укреплять наше политическое взаимное доверие, укреплять стратегическое взаимодействие, расширять широкомасштабное практическое сотрудничество во всех сферах с тем, чтобы стимулировать еще более динамичное развитие китайско-российских отношений", - сказал Ян Цзечи.

Во встрече с российской стороны приняли также участие заместители секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов и Олег Храмов, статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой и другие.

Патрушев находится в Бразилии с двухдневным визитом для участия в ежегодной встрече высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, а также для проведения двусторонних российско-бразильских консультаций.