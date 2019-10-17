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Саммит Россия – Африка

Путин и ас-Сиси выступят на форуме Россия - Африка 23 октября в Сочи

Модератором заседания выступит директор Института Африки Российской академии наук, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 23 октября выступят на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи. Об этом сообщает фонд "Росконгресс", который является организатором мероприятия.

"Пленарное заседание пройдет 23 октября 2019 года, модератором центрального события экономического форума Россия - Африка выступит директор Института Африки Российской академии наук, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова", - говорится в сообщении.

"Пленарное заседание экономического форума Россия - Африка позволит детально обсудить потенциальные точки роста в сотрудничестве между Россией и странами Африки, - заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков, слова которого приводит "Росконгресс". - Участие в мероприятиях деловой программы лидеров государств и весомых спикеров еще раз подчеркивает важность усиления взаимодействия по всем направлениям и нашу обоюдную заинтересованность в плодотворном диалоге".

Всего на полях форума состоится более 30 деловых мероприятий.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси в Сочи также пройдет саммит Россия - Африка. На него приедут лидеры 47 стран Африки, а также представители восьми крупных интеграционных объединений африканского континента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Саммит Россия – Африка
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